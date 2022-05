Amici, Alessandra Celentano umiliata: “E’ rimasta …” (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua lo scontro piuttosto acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peperaini. Le due professoresse di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi in questi giorni sembra se ne siano dette di tutti i colori. Le due hanno infatti litigato pesantemente nel corso di una recente puntata ed hanno continuato a farlo in occasione del serale di Amici andato in onda sabato 14 maggio 2022. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza. Amici, continua lo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse puntate del serale sembra sia accaduto di tutto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Le due si sono attaccate in modo anche piuttosto pesante. ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 16 maggio 2022) Continua lo scontro piuttosto acceso trae Veronica Peperaini. Le due professoresse di ballo della scuola didi Maria De Filippi in questi giorni sembra se ne siano dette di tutti i colori. Le due hanno infatti litigato pesantemente nel corso di una recente puntata ed hanno continuato a farlo in occasione del serale diandato in onda sabato 14 maggio 2022. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza., continua lo scontro trae Veronica Peparini Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse puntate del serale sembra sia accaduto di tutto trae Veronica Peparini. Le due si sono attaccate in modo anche piuttosto pesante. ...

