Alex | Ermal Meta gli propone di aprire i suoi concerti

Advertising

fanpage : Ermal Meta sta seguendo la finale di #Amici21 e non ha nascosto la sua preferenza per il cantante Alex, a cui su Tw… - zaynshappiness : RT @okssofiia: VI RENDETE CONTO CHE ERMAL META VUOLE FAR APRIRE I SUOI CONCERTI AD ALEX VI PREGO IO BOH PIANGO - gvllesbae : RT @giulw0nderland: sono ancora ferma ad ermal meta che chiede ad alex di aprire i concerti - vivereinbilico : Alex che rifiuta le major e nel caso in cui dovesse rifiutare anche la proposta di Ermal: #alexwyse #amici21 - Ellediluna_99 : RT @Anto_Cap_: Alex ha avuto un brano da Michele Bravi e molto probabilmente aprirà i concerti di Ermal, lui ha VINTO. #alexwyse #Amici21 h… -

Avete visto cosa ha risposto il famoso ed amato cantante Guardate qui: Non solo, da come si vede in alto, durante la finaleMeta ha twittato l'hashtagin segna di approvazione per il ...... Fargli aprire i miei concerti Perchè no! Anzi! Si Perché no!! Anzi! Si! https://t.co/2pWu13vQLDMeta (@MetaErmal) May 15, 2022dopo l'eliminazione è apparso comunque sereno ed ha ...Una bella proposta lavorativa arriva per Alex Wyse ma i fan non hanno potuto vedere il momento in diretta durante la finale di Amici ...I fan di Alex, sempre operativi 24 ore su 24, hanno visto che su Twitter l’amato cantautore Ermal Meta ha mostrato pubblico apprezzamento per il giovane scrivendo sul suo profilo #Alex.