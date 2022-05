A muso duro: Flavio Insinna diventa il medico che inventò le Paralimpiadi (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo sport come incredibile strumento di integrazione e reinserimento. Fu questa una delle grandi intuizioni di Antonio Maglio, un medico illuminato che tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60 non solo diede speranza e dignità alle persone disabili - che fino a quel momento giacevano in un letto di ospedale lontani e dimenticati da tutti - ma che grazie alla sua dedizione inventò i primi Giochi paralimpici. È un omaggio alla sua storia A muso duro, il film tv di Rai1 diretto da Marco Pontecorvo in onda lunedì 16 maggio, con Flavio Insinna nei panni del primario e vicedirettore del centro Inail per paraplegici di Villa Marina, ad Ostia. A muso duro, il film tv sul medico che inventò le ... Leggi su panorama (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo sport come incredibile strumento di integrazione e reinserimento. Fu questa una delle grandi intuizioni di Antonio Maglio, unilluminato che tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60 non solo diede speranza e dignità alle persone disabili - che fino a quel momento giacevano in un letto di ospedale lontani e dimenticati da tutti - ma che grazie alla sua dedizionei primi Giochi paralimpici. È un omaggio alla sua storia A, il film tv di Rai1 diretto da Marco Pontecorvo in onda lunedì 16 maggio, connei panni del primario e vicedirettore del centro Inail per paraplegici di Villa Marina, ad Ostia. A, il film tv sulchele ...

