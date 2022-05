Zangrillo non cerca alibi: “Chiedo scusa ai tifosi, quando una squadra non segna merita la B” (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmareggiato è dir poco. Ci mette la faccia il presidente del Genoa Alberto Zangrillo. E il suo pensiero va unicamente ai supporter rossoblù: “Il vero valore del Genoa sono i tifosi, sono i colori, stavo meglio quando stavo con loro e non adesso che ho dato loro una grande delusione. Sono affranto, Chiedo scusa a loro e mi prendo le mie responsabilità, abbiamo tradito la loro fiducia”. Qualche rimpianto resta al numero uno genoano: “Oggi sono scosso, lo sport è una cosa e la vita è un’altra. Ma questo pubblico merita altro, se vogliamo essere da Genoa dobbiamo ammettere i nostri errori, avremmo potuto correggerli, non abbiamo colto dei segnali. quando una squadra non segna ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAmareggiato è dir poco. Ci mette la faccia il presidente del Genoa Alberto. E il suo pensiero va unicamente ai supporter rossoblù: “Il vero valore del Genoa sono i, sono i colori, stavo megliostavo con loro e non adesso che ho dato loro una grande delusione. Sono affranto,a loro e mi prendo le mie responsabilità, abbiamo tradito la loro fiducia”. Qualche rimpianto resta al numero uno genoano: “Oggi sono scosso, lo sport è una cosa e la vita è un’altra. Ma questo pubblicoaltro, se vogliamo essere da Genoa dobbiamo ammettere i nostri errori, avremmo potuto correggerli, non abbiamo colto deili.unanon...

