Traffico Roma del 15-05-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 maggio 2022) Luceverdeancora Buona domenica dalla relazione sullaFiumicino lunghe code versoper un incidente tra l’allacciamento con la 12 e il raccordo good in entrata al casello diEst sulla A24-teramo code per lavori poi sulla A1 Firenzetra Ponzanono e la diramazione Nord verso la capitale sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazione diSud in interna tra Lanina e l’abbiadi rientro su via Aurelia con code a tratti tra Aranova e Malagrotta versoancora rallentamenti in via Laurentina tra via di Trigoria e via di Castel di Leva in direzione del raccordo la causa un incidente avvenuto in precedenza trasporto ...