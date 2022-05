Traffico Roma del 15-05-2022 ore 14:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione prudenza sulla diramazione su da per un incidente tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud in direzione del raccordo Scasso il Traffico sulla rete cittadina in queste ore pomeridiane spostamenti regolari sul raccordo è in tangenziale ancora disagi su via Pontina per i lavori in corso con rallentamenti in prossimità di Castel di Decima nelle due direzioni Oggi ultimo giorno degli Internazionali di tennis al Foro Italico non si escludono rallentamenti nelle vie circostanti il corso fino alle 17 è una manifestazione in piazza della Repubblica davanti la basilica di Santa Maria degli Angeli possibili disagi per il Traffico di zona dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione prudenza sulla diramazione su da per un incidente tra Monte Porzio e la barriera diSud in direzione del raccordo Scasso ilsulla rete cittadina in queste ore pomeridiane spostamenti regolari sul raccordo è in tangenziale ancora disagi su via Pontina per i lavori in corso con rallentamenti in prossimità di Castel di Decima nelle due direzioni Oggi ultimo giorno degli Internazionali di tennis al Foro Italico non si escludono rallentamenti nelle vie circostanti il corso fino alle 17 è una manifestazione in piazza della Repubblica davanti la basilica di Santa Maria degli Angeli possibili disagi per ildi zona dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - emmerrekappa : che #fastandfurious sia diventato un film di fantascienza è palese ora che stanno effettuando le riprese a Roma, pe… - chiccoeri : RT @tbuccico69: Ieri sera partita della Roma, Internazionali di Tennis e notte Bianca Roma in tilt, auto parcheggiate ovunque,traffico e fi… - maxpesciolino : @DavideR46325615 Risolveva pure il traffico 'Da domani girerete Roma in 15 minuti ' Ma i Romani sono dei deficenti… - stormi1904 : RT @tbuccico69: Ieri sera partita della Roma, Internazionali di Tennis e notte Bianca Roma in tilt, auto parcheggiate ovunque,traffico e fi… -