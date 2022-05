Stoltemberg (Nato): 'L'Ucraina può vincere questa guerra' (Di domenica 15 maggio 2022) Dichiarazioni bellicose che avrebbe fatto meglio ad evitare. 'L' Ucraina può vincere questa guerra': lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato , Jens Stoltenberg , intervenuto al vertice ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) Dichiarazioni bellicose che avrebbe fatto meglio ad evitare. 'L' Ucraina può': lo ha dichiarato il Segretario generale della, Jens Stoltenberg , intervenuto al vertice ...

