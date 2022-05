Speciale Eurovision Song Contest 2022 a Domenica In (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentacinquesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In apertura un talk sul successo di ‘Eurovision Song Contest 2022’ con Mara Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi; in collegamento tra i tanti, Orietta Berti. Morgan si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021, per poi lanciare il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai1 mercoledì 18 maggio 2022 per la regia di Angelo Bozzolini. Torna Mara Maionchi che insieme a Orietta Berti e Sandra Milo in collegamento, racconteranno alcuni divertenti aneddoti ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,15 maggio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentacinquesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In apertura un talk sul successo di ‘’ con Mara Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi; in collegamento tra i tanti, Orietta Berti. Morgan si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021, per poi lanciare il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai1 mercoledì 18 maggioper la regia di Angelo Bozzolini. Torna Mara Maionchi che insieme a Orietta Berti e Sandra Milo in collegamento, racconteranno alcuni divertenti aneddoti ...

