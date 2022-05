Serie A, contemporaneità garantita per Sassuolo Milan e Inter Sampdoria (Di domenica 15 maggio 2022) . Duello scudetto in sincro Con la vittoria dell’Inter a Cagliari, la Lega Serie A garantirà la contemporaneità delle due sfide che decideranno lo scudetto. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria infatti si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 15: gli ultimi 90 minuti assegneranno il tricolore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) . Duello scudetto in sincro Con la vittoria dell’a Cagliari, la LegaA garantirà ladelle due sfide che decideranno lo scudetto.infatti si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 15: gli ultimi 90 minuti assegneranno il tricolore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

