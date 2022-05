Sassuolo, Berardi: «Il paragone con Mbappé fa piacere, ma posso fare meglio» (Di domenica 15 maggio 2022) Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato dopo il successo dei neroverdi contro il Bologna: le dichiarazioni Domenico Berardi ha parlato a Dazn dopo Bologna-Sassuolo. MBAPPE’ – «Essere paragonato a lui mi fa solo piacere. Io ho fatto una stagione quasi perfetta, con pochi sbagli. Si può ancora fare meglio e si lavora per questo». FELICITA’ – «L’importante era vincere, poi quando segno sono ancora più contento. Un complimento a tutti i miei compagni». DUELLO CON SCAMACCA – «Non c’è competizione per chi fa più gol, siamo contenti se giochiamo così. Siamo contenti del campionato fatto, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada. Chiudere a 50 punti comunque non è male». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Domenico, attaccante del, ha parlato dopo il successo dei neroverdi contro il Bologna: le dichiarazioni Domenicoha parlato a Dazn dopo Bologna-. MBAPPE’ – «Essere paragonato a lui mi fa solo. Io ho fatto una stagione quasi perfetta, con pochi sbagli. Si può ancorae si lavora per questo». FELICITA’ – «L’importante era vincere, poi quando segno sono ancora più contento. Un complimento a tutti i miei compagni». DUELLO CON SCAMACCA – «Non c’è competizione per chi fa più gol, siamo contenti se giochiamo così. Siamo contenti del campionato fatto, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada. Chiudere a 50 punti comunque non è male». L'articolo proviene da Calcio News 24.

