Roma - Venezia 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights (Di domenica 15 maggio 2022) La Roma pareggia per uno a uno contro un Venezia già retrocesso l’ultima sua partita della stagione all’Olimpico. I giallorossi di Mourinho dominano la partita, creano tantissime palle gol, colpiscono 4 traverse, ma pagano il gol... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Lapareggia per uno a uno contro ungià retrocesso l’ultima sua partita della stagione all’Olimpico. I giallorossi di Mourinho dominano la partita, creano tantissime palle gol, colpiscono 4 traverse, ma pagano il gol...

