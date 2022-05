Putin è il miglior impiegato della Nato. La versione di Parsi (Di domenica 15 maggio 2022) Vladimir Putin è il miglior impiegato della Nato, è lui ad aver provocato la fine della neutralità di quei paesi che, per paura, oggi vogliono aderire all’alleanza atlantica. Lo dice a Formiche.net Vittorio Emanuele Parsi, professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e uno dei politologi italiani più esperti, autore de “Titanic – naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale” (Il Mulino), secondo cui il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è più credibile come negoziatore tra Ucraina e Russia. È credibile il presidente turco come mediatore nel conflitto russo-ucraino dopo la sua contrarietà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato? Assolutamente no, perché sta mettendo a repentaglio la posizione condivisa da parte dei ... Leggi su formiche (Di domenica 15 maggio 2022) Vladimirè il, è lui ad aver provocato la fineneutralità di quei paesi che, per paura, oggi vogliono aderire all’alleanza atlantica. Lo dice a Formiche.net Vittorio Emanuele, professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e uno dei politologi italiani più esperti, autore de “Titanic – naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale” (Il Mulino), secondo cui il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è più credibile come negoziatore tra Ucraina e Russia. È credibile il presidente turco come mediatore nel conflitto russo-ucraino dopo la sua contrarietà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella? Assolutamente no, perché sta mettendo a repentaglio la posizione condivisa da parte dei ...

