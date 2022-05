Nel Pd non ne possono più dei Cinquestelle, pressing su Letta: «Stacchiamo la spina» (Di domenica 15 maggio 2022) Nel Pd sono esasperati e non ne possono più della litigiosità dei Cinquestelle e degli attacchi di Giuseppe Conte. Sono divisi su tutto e così è partito il pressing su Enrico Letta per metterli alla porta. I democratici si chiedono insistentemente: «Fino a quando dovremo sopportare i veleni dei 5S contro di noi? Fino a quando verrà tollerata la sistematica opera di indebolimento del governo?». A raccontare i malumori dei dem è Repubblica. Le domande dei dem a Letta Domande che hanno girato direttamente al segretario Enrico Letta. E per la prima volta gli interrogativi pare abbiano fatto breccia sul segretario. «Qualcosa – scrive il quotidiano – è cambiato dopo martedì scorso, quando il durissimo faccia a faccia organizzato per ricucire gli strappi sulla guerra in Ucraina e il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) Nel Pd sono esasperati e non nepiù della litigiosità deie degli attacchi di Giuseppe Conte. Sono divisi su tutto e così è partito ilsu Enricoper metterli alla porta. I democratici si chiedono insistentemente: «Fino a quando dovremo sopportare i veleni dei 5S contro di noi? Fino a quando verrà tollerata la sistematica opera di indebolimento del governo?». A raccontare i malumori dei dem è Repubblica. Le domande dei dem aDomande che hanno girato direttamente al segretario Enrico. E per la prima volta gli interrogativi pare abbiano fatto breccia sul segretario. «Qualcosa – scrive il quotidiano – è cambiato dopo martedì scorso, quando il durissimo faccia a faccia organizzato per ricucire gli strappi sulla guerra in Ucraina e il ...

