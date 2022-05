Musk vuole svelare l’algoritmo di Twitter | «L’open source è l’unica strada per ottenere la fiducia degli utenti»

(Di domenica 15 maggio 2022) Per il numero di smentite, annunci, cambi di programma e sparate di ogni foggia, sembra che più che un social network Elonabbia pagato a caro prezzo la possibilità di restare sempre in posizioni dignitose nelle home page dei giornali. Dopo le accuse sulla percentualeaccount fasulli, perpiù alta del 5 per cento, e quelle sull’accordo di riservatezza, ora l’autoproclamato Tecnoking sta mettendo in dubbio il funzionamento delche regola il social network. Con un tweet, che da solo ha superato i 400 mila like, ha scritto a tutti di attivare la versione Latest tweers sui loro account, così da impedire aldi selezionare al posto nostro i tweet che compaiono sulla home page. Un piccolo tutorial cheaccompagna con un giudizio: «Siete manipolati ...

Un piccolo tutorial cheaccompagna con un giudizio: "Siete manipolati dall'algoritmo in modi che neanche potete immaginare". Al tweet ha risposto anche Jack Dorsey, uno dei fondatori della ...Perchè, se twitter dice che i BOT sono solo il 5%, l'imprenditore non ci crede e prima di spendere 44 miliardi di dollarivenderci chiaro per non prendere il classico 'Pacco'. Poiha ...Elon Musk afferma di aver ricevuto una chiamata dal team legale di Twitter. Questo poco prima di affermare che molti account Twitter sarebbero bot.