MotoGP GP Francia 2022 | Bastianini | “Vittoria inaspettata | in gara passo molto buono”

"Sono davvero felice di questa gara perché è stata una vittoria inaspettata. È stato un weekend complicato con un po' di cadute, ma in gara il passo era molto buono ed era all'altezza di chi stava davanti. Ho capito che dovevo stare dietro, poi ho cercato di superare Bagnaia. Lui è andato lungo e ho vinto. Questo successo è anche per il mio team che mi ha dato una gran moto". Lo ha detto Enea Bastianini, pilota del Team Gresini, dopo la vittoria nel Gran Premio di Francia di MotoGP.

SkySportMotoGP : ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? BASTIANINI C'ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ???? 3 MOTO ITALIANE SUL PODIO IN FRANCIA I RISULTATI ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ? BAGNAIA SCIVOLA ?? BASTIANINI DAVANTI A TUTTI IL LIVE ? -