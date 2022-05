Milan a un passo dallo scudetto | Leao e Theo Hernandez stendono 2-0 l'Atalanta

Advertising

Eurosport_IT : MILAN A UN PASSO DALLO SCUDETTO ??????? I rossoneri superano l'ultimo vero grande scoglio per il titolo, battendo l'A… - TomsFin : Il Milan senza CR7 è ad un passo dallo scudetto. - forzaroma : Serie A, Milan-Atalanta 2-0: decidono Theo e Leao. Rossoneri ad un passo dal titolo #AsRoma - Ticinonline : Sculacciata la Dea, Diavolo a un passo dal paradiso #milan #atalanta #scudetto #seriea @acmilan @SerieA - MariusKalander : RT @Eurosport_IT: MILAN A UN PASSO DALLO SCUDETTO ??????? I rossoneri superano l'ultimo vero grande scoglio per il titolo, battendo l'Atalant… -

19.57 Posticipo Serie A,- Atalanta 2 - 0 Grandelverso lo scudetto. Rossoneri con più possesso,ma contratti Gli orobici si fanno vedere con qualche iniziativa interessante di Muriel, il 1° tempo non è comunque indimenticabile...a undallo scudetto: ora manca un solo punto, ma i rossoneri potrebbero diventare campioni già stasera se l'Inter non dovesse vincere a Cagliari. Al Meazza primo tempo bloccato contro l'...Leao ed un eurogol di Theo Hernandez travolgono l’Atalanta e se l’Inter non dovesse vincere a Cagliari sarebbe campione d’Italia. Tutti a guardare Cagliari-Inter. Si perché se i nerazzurri non dovesse ...Il Milan batte l'Atalanta e muove un passo importantissimo verso lo scudetto: Atalanta ko con le reti di Leao e Theo Hernandez ...