(Di domenica 15 maggio 2022) NAPOLI – “di. In bocca al lupo per la tua carriera. Napoli ti abbraccia”. Con queste poche parole il sindaco di Napoli, Gaetano(foto),sui social il calciatore partenopeo, che oggi ha disputato la sua ultima partita allo stadio Maradona con la maglia degli azzurri. A fine stagione, infatti,lascerà la Serie A italiana per andare a giocare all’estero. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Manfredi saluta Lorenzo Insigne: 'Ciao Capitano, grazie di tutto' -

