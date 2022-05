LIVE Virtus Bologna-Pesaro 14-9 | Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA | match subito intenso | bianconeri avanti di sei lunghezze a metà primo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-14 Marco Belinelli dall’arco con la bomba! Aggiornato il massimo vantaggio delle V-nere, +7! Coach Luca Banchi fermatutto chiamando time-out. 18-14 Risponde immediatamente Shengelia con la stessa moneta, +4a meno di tre minuti dalla prima sirena! 15-14 Tripla micidiale di Simone Zanotti, -1 Vuelle! 15-11J Tyrique Jones perfetto a rimbalzo, -4! 15-9 1/2 per Jaiteh a cronometro fermo. 14-9 Bomba di Kyle Weems, massimo vantaggio deisul +6! 11-9 Runner perfetto di Sanford, la Carpegna Prosciutto accorcia a -2! 11-7 Contropiede micidiale di Cordinier, che subisce anche il fallo! Il francese non sbaglia dalla lunetta, +4! 8-7 Jones col fallo! L’americano fallisce ...