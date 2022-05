Kiev | Concreta minaccia di un attacco missilistico dal mar Nero

Advertising

Sky Tg24

Sono aiuti che salvano vite, inviarne può rappresentare una rispostaalla guerra. Per ... Una particolare attenzione è stata rivolta alle necessità dei centri di nefrologia e dialisi di, ......fronte politico e diplomatico sono invece le voci di una ripresa della trattativa fra Mosca e"... In queste ore, Mosca ha reagito con durezza all'ipotesi s empre piùdi un ingresso nell'... Guerra in Ucraina, le ipotesi degli esperti sull’esito del conflitto Un punto politico decisivo divide tuttora la maggioranza. È l’invio di armi considerate «offensive» a differenza di quelle definite invece «difensive».Azioni concrete per riuscire ed evacuare militari e civili ucraini ... far uscire gli ultimi difensori dallo stabilimento Azovstal di Mariupol, aggiungendo che Kiev si avvale di intermediari influenti ...