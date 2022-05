Internazionali 2022 | Binaghi | “Record di presenze e incassi nonostante Malagò”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) Glidi tennis sono stati un successo “l’effetto. Il presidente del Coni prima ha cercato di non far giocare a Roma il numero uno del mondo Djokovic, poi non voleva che giocassero i russi e i bielorussi, tra cui Medvedev e Rublev”. Lo ha detto il presidente della Federtennis, Angelo, nel corso della conferenza stampa di chiusura deglid’Italia. “ha chiesto al governo di intervenire nell’autonomia dello sport, proprio lui che in passato se ne era lamentato. Ha cercato di indirizzare il premier Draghi verso una decisione che avrebbe danneggiato gravemente e irreparabilmente un patrimonio dello sport italiano”, ha aggiunto. Il presidente della Fit ha continuato: “Devo dire grazie al premier Draghi e ...