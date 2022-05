Insigne | addio al Napoli | “Purtroppo è stata fatta questa scelta | ma nessun problema”

(Di domenica 15 maggio 2022) “Ringrazio tutti i tifosi venuti allo stadio a incitarmi, per me è una gioia indescrivibile. Mi hanno dimostrato l’affetto nei miei confronti e lo porterò sempre con me.è casa mia appena avrà tempo la prima cosa che farò è tornare qua. Non li dimenticherò mai. Spero che quando i miei figli cresceranno si parlerà di loro papà a”. Lo ha detto un Lorenzoin lacrime nel giorno della sua ultima partita casalinga con la maglia del, vinta contro il Genoa: “Sono tantissimi i momenti che porto nel cuore, non voglio ricordare vari episodi ma i dieci anni trascorsi qua. Ci sono stati momenti belli e meno belli, ma siamo stati sempre uniti insieme ai tifosi. Grazie a tutti gli ex giocatori e allenatori che hanno speso bellissime parole per me, vuol dire che in dieci anni qualcosa di buono ho fatto. ...

Sul finale di partita anche un brivido per, che avrebbe potuto "sporcare" il suo. Al 65' del secondo tempo l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Napoli. Dal dischetto, come ...Dal dischetto va, che non sbaglia: l'al Napoli avviene con un gol e le lacrime verso il suo pubblico. Azzurri terzi in campionato. Il Capitano lascia con un gol su rigore. I liguri a un passo dalla retrocessione in serie B ...