Il Napoli è aritmeticamente terzo, contestare questa stagione è lunare (Di domenica 15 maggio 2022) Nel giorno di Insigne, il Napoli batte il Genoa 3-0 con gol di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka con un bel destro da fuori area. Il Napoli è certo del terzo posto in classifica. Un campionato a nostro avviso più che ottimo, il voto non può essere inferiore a 8 e mezzo. Sembra incredibile dirlo al termine di una settimana contraddistinta da striscioni vari di contestazione (firmati e non) e da un clima di malcontento che a noi suona incomprensibile. Aver lottato per il campionato fino a cinque giornate dal termine dev'essere considerato un merito non una colpa da espiare. Soprattutto visto che a inizio campionato nessuno aveva osato inserire la squadra di Spalletti tra le favorite. Ha fatto benissimo l'allenatore a ricordare il clima di indifferenza e di sfiducia in cui lui arrivò (alla stazione Tav di ...

