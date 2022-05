Il caso Fontana ci insegna: riformare la giustizia è una guerra (Di domenica 15 maggio 2022) Non possiamo fare finta di nulla e lasciare passare anche questa tornata referendaria sulla giustizia con un nulla di fatto. La guerra ha comprensibilmente stravolto l’agenda e la priorità dell’informazione. Difficile non occuparsi dell’invasione russa e dei morti per la guerra in corso nel cuore dell’Europa. Ma la riforma della giustizia è la guerra, se ci si permette il ruvido accostamento, dei nostri ultimi trent’anni. Dal 1992 ad oggi una parte della magistratura ha pensato che il Paese dovesse essere riformato per via giudiziaria. Non che la cosa non fosse nel dna di una certa magistratura politicizzata negli anni precedenti, ma la differenza era che allora la politica aveva un ruolo e un peso. Oggi continua ad esser annichilita, schiacciata dal gesto di un procuratore. Su queste colonne un ex ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 15 maggio 2022) Non possiamo fare finta di nulla e lasciare passare anche questa tornata referendaria sullacon un nulla di fatto. Laha comprensibilmente stravolto l’agenda e la priorità dell’informazione. Difficile non occuparsi dell’invasione russa e dei morti per lain corso nel cuore dell’Europa. Ma la riforma dellaè la, se ci si permette il ruvido accostamento, dei nostri ultimi trent’anni. Dal 1992 ad oggi una parte della magistratura ha pensato che il Paese dovesse essere riformato per via giudiziaria. Non che la cosa non fosse nel dna di una certa magistratura politicizzata negli anni precedenti, ma la differenza era che allora la politica aveva un ruolo e un peso. Oggi continua ad esser annichilita, schiacciata dal gesto di un procuratore. Su queste colonne un ex ...

