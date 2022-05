Il Bisceglie spera nella prima e nell’ultima Calcio serie D girone H

(Di domenica 15 maggio 2022) Penultima giornata del campionato didiH. Con l’Audace Cerignola che ha già vinto il campionato ed è promossa inC, la situazione ancora da determinare riguarda la seconda retrocessione diretta. Fra le partite in programma oggi Rotonda-Virtus Matino, San Giorgio 1926-Audace Cerignola e Team Altamura-. In classifica, Rotonda quartultimo con 39 punti, San Giorgio 1926 terzultimo con 38,penultimo a quota 36 e Virtus Matino ultima con 30, già retrocessa. L'articolo Il H proviene da Noi Notizie..

