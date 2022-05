Guerra Russia-Ucraina | bombe su un ospedale a Severodonetsk | uccisi 10 civili Azov | “Pronti a obbedire a ordine di evacuazione dall’acciaieria” Erdogan | “No a Svezia e Finlandia nella Nato”

(Di domenica 15 maggio 2022) Forze ucraine al confine russo a nord di Kharkiv. Zelensky chiede «negoziati anche per l’uscita dei militari». Il no del Cremlino. Borrell: sull’embargo al petrolio non garantisco accordo. Mosca assicura: nessuna telefonata Putin-Biden in programma

Il faccia a faccia di un'ora con Matteo Salvini, incentrato sullain Ucraina e le sue conseguenze, apre una settimana densa di impegni dedicati alla politica ...di sanzioni alla, la ...'L'invasione non provocata dell'Ucraina da parte dellasta causando sofferenze e distruzioni ... Ma ciò non dovrebbe sminuire l'impatto che lasta avendo sulle nostre economie, anche se la ... Guerra Ucraina Russia, Putin: espansione Nato avrà risposta. Corridoio da Azovstal. LIVE Allochka prima della guerra lavorava come parrucchiera, lui era un funzionario delle Finanze, si preoccupava sempre più per gli altri che per se stesso Palamar ha raccontato che questa 'famiglia dei d ...Il conflitto in Ucraina è ormai giunto all'80esimo giorno e la situazione sul campo resta complicata. Ma il governo .... Sul fronte diplomatico va segnalato invece il colloquio telefonico tra il minis ...