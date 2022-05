Gli anni di piombo e le seconde possibilità, al Vomero il libro di Trombetti (con De Laurentiis) (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una mattinata interessante alla libreria Raffaello, in via Kerbaker, al Vomero, dove – in una sala affollata – il professore Guido Trombetti ha presentato il suo libro “La compassione”. Che è il racconto un po’ romanzato basato su una storia vera: la corrispondenza con Rosa (il nome è di fantasia) una brigatista detenuta che volle riprendere gli studi universitari. Con il professor Trombetti c’era la giornalista Titta Fiore, Andrea Mazzucchi professore di filologia della letteratura italiana alla Federico II, l’editore e libraio Giovanni Di Costanzo. È stata l’occasione per parlare di compassione, appunto, di anni di piombo, del delitto Moro e della serie tv di Bellocchio che sta per uscire, di cinema e anche calcio vista la presenza in sala del presidente del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una mattinata interessante alla libreria Raffaello, in via Kerbaker, al, dove – in una sala affollata – il professore Guidoha presentato il suo“La compassione”. Che è il racconto un po’ romanzato basato su una storia vera: la corrispondenza con Rosa (il nome è di fantasia) una brigatista detenuta che volle riprendere gli studi universitari. Con il professorc’era la giornalista Titta Fiore, Andrea Mazzucchi professore di filologia della letteratura italiana alla Federico II, l’editore e libraio GiovDi Costanzo. È stata l’occasione per parlare di compassione, appunto, didi, del delitto Moro e della serie tv di Bellocchio che sta per uscire, di cinema e anche calcio vista la presenza in sala del presidente del ...

