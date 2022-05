Fitch assegna un rating BB al bond di CVC per la Liga (Di domenica 15 maggio 2022) Fitch ratings ha assegnato a Loarre Investments, il veicolo lussemburghese tramite cui il fondo CVC emetterà un bon da 850 milioni da versare poi alla Liga, un rating “BB” con outlook stabile. CVC Capital Partners (CVC) investirà infatti circa 2 miliardi di euro nella Liga in cambio di circa l’8,2% delle entrate della trasmissione audiovisiva L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 15 maggio 2022)s hato a Loarre Investments, il veicolo lussemburghese tramite cui il fondo CVC emetterà un bon da 850 milioni da versare poi alla, un“BB” con outlook stabile. CVC Capital Partners (CVC) investirà infatti circa 2 miliardi di euro nellain cambio di circa l’8,2% delle entrate della trasmissione audiovisiva L'articolo

