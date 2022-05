Finlandia | minaccia nucleare di Mosca è molto seria Turchia “contro” Stoccolma

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 15 maggio 2022) "Non avremmo preso questa decisione se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale: pensiamo che sia la giusta decisione. La, e non può essere isolata in una specifica regione se parliamo di armi nucleari". La premier finlandese Sanna Marin viaggia spedita verso l'adesione alla nato insieme alla Svezia, una mossa che "influenzerà tutta la regione baltica e rafforzerà le capacità di tutti i paesi di difendersi e rafforzerà anche la Nato". Anche il presidente della, Sauli Niinisto, in un'intervista a Cnn è intervenuto in merito alla richiesta di adesione alla Nato. "Il 24 febbraio la Russia ha mostrato di essere pronta ad attaccare un paese indipendente" ha detto il presidente della, rimarcando che "nel ...