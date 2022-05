Fabian da brividi su Insigne | “Ha dato tutto | si merita il meglio”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso del prepartita di Napoli-Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha pronunciato delle parole dasul suo capitano Lorenzo. Di seguito le sue parole. Napoli’s Italian forward Lorenzocelebrates after scoring, during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Roma at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on April 18, 2022. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)“Sappiamo com’è, ha, è stato un amico oltre che un compagno di squadra e capitano. Gli auguro il, se lo, dobbiamo dedicare la vittoria a lui”.