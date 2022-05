Eurovision 2022, record di ascolti per la finale (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Nuovo record di ascolti sulla tv italiana per la finale dell”Eurovision Song Contest 2022. L’ultima serata della kermesse europea, in cui è stato proclamato il vincitore (l’Ucraina con la Kalush Orchestra), è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all’1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Nuovodisulla tv italiana per ladell”Song Contest. L’ultima serata della kermesse europea, in cui è stato proclamato il vincitore (l’Ucraina con la Kalush Orchestra), è stata vista su Rai1, dalle 20.57 all’1.13, da una media di 6.590.000 spettatori, pari al 41,9% di share. Un risultato mai raggiunto in Italia nella storia recente della manifestazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

