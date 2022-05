Calaiò: “Genoa più motivato, ma il Napoli vuole chiudere in bellezza” (Di domenica 15 maggio 2022) Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Genoa, ha detto la sua sul match che andrà in scena oggi tra i due club. Manca sempre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 15 maggio 2022) Emanuele, ex attaccante di, ha detto la sua sul match che andrà in scena oggi tra i due club. Manca sempre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - Salvato95551627 : RT @NapoliCalciogol: Calaiò: 'Domani il #Genoa avrà più motivazioni ma il #Napoli vorrà chiudere in bellezza' #EmanueleCalaiò - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Calaiò: “Napoli-Genoa? i rossoblù saranno più motivati” - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Calaiò, doppio ex: 'Napoli-Genoa? Una gara tosta dove andrà in scena lo stato motivazionale' - - Frances02409076 : RT @AzzurrissimoTwi: ?? L’ARCIERE. Il doppio ex Calaiò: “Gara tosta, il Genoa avrà più motivazioni’ -

Ex Napoli, Calaiò duro: Questo campionato è falsato - Top News Intervistato da Il Secolo XIX , in vista dello scontro del Maradona tra le sue due ex squadre, il Napoli e il Genoa , l'ex attaccante, Emanuele Calaiò , non usa mezzi termini per descrive il suo fastidio circa l'andamento di questo campionato e spiega: Poi, sulla sfida tre gli azzurri di Spalletti e il ... Calaiò: "Il Genoa avrà più motivazioni ma il Napoli vorrà chiudere bene e salutare il Maradona" L'ex attaccante di Napoli e Genoa Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX della sfida del Maradona: Calaiò sulla gara tra Napoli e Genoa CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ... Intervistato da Il Secolo XIX , in vista dello scontro del Maradona tra le sue due ex squadre, il Napoli e il, l'ex attaccante, Emanuele, non usa mezzi termini per descrive il suo fastidio circa l'andamento di questo campionato e spiega: Poi, sulla sfida tre gli azzurri di Spalletti e il ...L'ex attaccante di Napoli eEmanueleha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX della sfida del Maradona:sulla gara tra Napoli eCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...