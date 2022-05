Basket, Playoff Serie A 2022: la Virtus Bologna soffre ma conquista gara-1 contro Pesaro (Di domenica 15 maggio 2022) Inizio felice per la Virtus Bologna nei quarti di finale Playoff della Serie A 2022. Dopo il trionfo in EuroCup, le V Nere (prive di Milos Teodosic) vincono anche contro Pesaro per 82-76 e conquistano il primo punto nella Serie. Le due squadre torneranno in campo martedì alle ore 20:30 sempre alla Segafredo Arena, poi ci si sposterà alla Vitrifigo Arena, dove giovedì alle 20:45 è prevista gara-3. Dopo un inizio equilibrato (8-7), un gioco da tre di Cordinier e un tiro dalla lunga distanza di Weems portano gli emiliani sul +6 (15-9). Pesaro però non ci sta e, nonostante le triple di Shengelia e Cordinier, riesce a rientrare grazie ai tiri da tre di Zanotti, Sanford e Tambone (24-22). L’inizio di secondo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Inizio felice per lanei quarti di finaledella. Dopo il trionfo in EuroCup, le V Nere (prive di Milos Teodosic) vincono ancheper 82-76 eno il primo punto nella. Le due squadre torneranno in campo martedì alle ore 20:30 sempre alla Segafredo Arena, poi ci si sposterà alla Vitrifigo Arena, dove giovedì alle 20:45 è prevista-3. Dopo un inizio equilibrato (8-7), un gioco da tre di Cordinier e un tiro dalla lunga distanza di Weems portano gli emiliani sul +6 (15-9).però non ci sta e, nonostante le triple di Shengelia e Cordinier, riesce a rientrare grazie ai tiri da tre di Zanotti, Sanford e Tambone (24-22). L’inizio di secondo ...

