Acquistato per meno di 35 euro, ha un valore inestimabile: l’incredibile storia di un busto di marmo (Di domenica 15 maggio 2022) La storia del busto romano, ormai dato per perduto, che dall’antica Roma è giunto fino in Texas è davvero sorprendente. Un mercatino dell’usato, infatti, possedeva, senza saperlo, un busto dall’inestimabile valore. La storia è affascinante proprio per il suo tempo che scorre senza scorrere mai del tutto. Si incontra in punti assurdi tra i secoli, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 15 maggio 2022) Ladelromano, ormai dato per perduto, che dall’antica Roma è giunto fino in Texas è davvero sorprendente. Un mercatino dell’usato, infatti, possedeva, senza saperlo, undall’. Laè affascinante proprio per il suo tempo che scorre senza scorrere mai del tutto. Si incontra in punti assurdi tra i secoli, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

jstflowerslover : Ho fatto centomila faccende oggi, stirato, spolverato, passato con l'aspirapolvere, cucinato, acquistato delle cose su Amazon per i miei - fisco24_info : McCann, Spielberg ha acquistato diritti per un film da Apeirogon: Premio Terzani a vicino/lontano: 'Se avessi trent… - Maggiordomi : RT @fabiobenati: @Andrea_Radic @robertomonferra @paoloigna1 @marmanug @nando_finizio @alessiogiobbi @StefaniaT1 @fabiociarla @paysdelaloire… - elisadalbosco : RT @fabiobenati: @Andrea_Radic @robertomonferra @paoloigna1 @marmanug @nando_finizio @alessiogiobbi @StefaniaT1 @fabiociarla @paysdelaloire… - FGuardiella : McCann, Spielberg ha acquistato diritti per un film da Apeirogon -