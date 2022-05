Zelensky: 'trattative per evacuare Azovstal'. I russi lasciano Kharkiv (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente dell'Ucraina annuncia che oltre mille e cento insediamenti sono stati liberati dall'inizio dell'invasione russa Leggi su tg.la7 (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente dell'Ucraina annuncia che oltre mille e cento insediamenti sono stati liberati dall'inizio dell'invasione russa

Advertising

Avvenire_Nei : #Draghi: la guerra è entrata una nuova fase, necessario il dialogo - Adnkronos : #Mariupol, Zelensky: 'Trattative complesse per evacuare #Azovstal'. - Corriere : Putin taglia l’elettricità alla Finlandia. Zelensky: trattative in corso per evacuare l’Azovstal - Pensierisparsi1 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: 'Per evacuazione Azovstal trattative complesse'. Oggi riunio… - 2rMarzia : RT @Libero_official: 'Dalle 14 di oggi taglio all'elettricità della #Finlandia': dalla #Russia la rappresaglia per la volontà di entrare ne… -