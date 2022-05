Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 09:30 (Di sabato 14 maggio 2022) Viabilità DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; CIRCOLazioNE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C OGGI E DOMANI 15 MAGGIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVI I BUS NAVETTA MB; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SONO IN STRADA LE LINEE DEL POTENZIAMENTO TPL S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DA GIANGUIDO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C OGGI E DOMANI 15 MAGGIO IL SERVIZIO E’ SOSPESO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVI I BUS NAVETTA MB; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SONO IN STRADA LE LINEE DEL POTENZIAMENTO TPL S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA. DA GIANGUIDO ...

