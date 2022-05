Verona Torino 0-1 LIVE | al via la ripresa | Tudor inserisce Sutalo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 maggio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? COMINCIA LA GARA – L’arbitro Camplone fischia l’inizio, il primo pallone è mosso dal4? POSSESSO PALLA GRANATA – Fase di studio per le due squadre, ma è la formazione di Juric a muovere di più il pallone alla ricerca di spazi per affondare 8? TENTATIVO CAPRARI – La prima occasione della sfida è dei gialloblu: Caprari prende palla e salta Izzo, poi da fuori prova il destro ma gli esce una conclusione ...