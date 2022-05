Ucraina | Draghi e Macron dalla parte della pace Insieme alla finanza internazionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Stando a buonadei commenti al mio ultimo post sulla crisi, non devo essere riuscito a spiegarmi bene. Per questo ci riprovo, anche perché nel frattempomia pezza d’appoggio iniziale, rappresentata da, si è aggiunta la visita abbastanza rivelatrice di Marioa Washington. In sostanza quanto mi interessava osservare è che, dalle nostre parti, se in apparenza il dibattito sul che fare di fronte ai venti di guerra che da tre mesi soffiano dal Cremlino vedeva in campo come innocui duellanti i pacifisti da sagrestia, salmodianti il jingle rimasterizzato “mettete fiori nei vostri cannoni”, e i realisti dell’armare Kiev per costringere Putin a fermarsi, ora la ricreazione da talk show è finita e le posizioni in campo sono espressione di ben più “pesanti” interessi, nel ...