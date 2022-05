(Di sabato 14 maggio 2022) . Le parole del tecnico del Verona dopo il Torino Igorha parlato a DAZN dopo Verona-Torino. Le sue parole: «È stata una partita combattuta, conin. Noi abbiamo dato tutto, volevamo almeno un pareggio per tenerci lontano da loro. C’era anche stanchezza, nel secondo tempo c’è stato poco calcio: un match non bello da vedere secondo me, ma ci si aspettava una gara del genere. Loro sono stati bravi nel gol, noi non siamo riusciti a buttarla dentro: la differenza è tutta qui. La, 52 punti. Record di punti della società alla prossima? Vediamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Birobiro72 : RT @mapuzio: Tanti auguri alla mamma di #faraoni e #tudor #VeronaMilan - mapuzio : Tanti auguri alla mamma di #faraoni e #tudor #VeronaMilan - stefanobili20 : @DupsVLF Quanto si gode ?????? Con tanti saluti a Caprari Faraoni e Tudor ???? Da domani però testa già a domenica prossima ?? - ChryTheking : RT @LeviAck8_: Tanti saluti a quei grandissimi figli di troia di tudor e faraoni, c’è ne ricorderemo in futuro - antig9696 : RT @LeviAck8_: Tanti saluti a quei grandissimi figli di troia di tudor e faraoni, c’è ne ricorderemo in futuro -

Calcio News 24

All: Juric Ammoniti : Günter, Casale, Caprari, Izzo,, Praet per gioco falloso. La cronaca di ... Tra le novità: le strisce nere non continue, ma formate da bande contriangolini Il logo ...Commenta per primo Igor, tecnico del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino: 'La partita è stata molto combattuta, diciamo particolare anche per icasini avvenuti in campo. Abbiamo dato ... Tudor: «Tanti casini in campo, la stagione resta straordinaria» Sconfitta interna nell'ultima partita in casa per il Verona di Igor Tudor, gialloblù sconfitti 0-1 dal Torino nella 37ª giornata della Serie A 2021/22: l'allenatore dell'Hellas è intervenuto nel post- ...Il tecnico gialloblù ha commentato il k.o. contro il Torino ai microfoni della sala stampa del Bentegodi Tanto nervosismo e tanta stanchezza, calcio invece se n’è visto poco: questo in sostanza il pen ...