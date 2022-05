Testo canzone Brividi di Mahmood e Blanco all’Eurovision in versione ridotta (Di sabato 14 maggio 2022) Il Testo della canzone Brividi di Mahmood e Blanco all’Eurovision sarà in versione ridotta. Da regolamento, i due cantanti hanno dovuto rimettere mano al Testo del loro brano per essere in linea con le regole dell’ESC che impone canzoni di durata non superiore ai 3 minuti. Nella finale di Eurovision 2022 saranno infatti in gara 25 canzoni di altrettanti Paesi finalisti e il limite di 3 minuti riguarda questioni relative alla durata dello spettacolo. A tagliare Brividi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022, è stato Michelangelo. Il produttore del brano portato al trionfo dai due cantanti ha dovuto ritoccare leggermente alcune parti del pezzo e al tempo stesso garantire la stessa resa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Ildelladisarà in. Da regolamento, i due cantanti hanno dovuto rimettere mano aldel loro brano per essere in linea con le regole dell’ESC che impone canzoni di durata non superiore ai 3 minuti. Nella finale di Eurovision 2022 saranno infatti in gara 25 canzoni di altrettanti Paesi finalisti e il limite di 3 minuti riguarda questioni relative alla durata dello spettacolo. A tagliarevincitrice del Festival di Sanremo 2022, è stato Michelangelo. Il produttore del brano portato al trionfo dai due cantanti ha dovuto ritoccare leggermente alcune parti del pezzo e al tempo stesso garantire la stessa resa ...

