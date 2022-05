Star Wars, il suo universo continua ad espandersi: al via le riprese di Ahsoka per Disney+ (Di sabato 14 maggio 2022) Non sarà più quello di una volta, quello della prima trilogia, che poi ha avuto un prima, un dopo, tutti contraddistinti da nomination per gli Academy Awards, ma Star Wars è sempre Star Wars, in ogni sua sfaccettatura. Star Wars – Adobe StockL’ultima in ordine cronologia è una serie le cui riprese sono appena iniziate. Il primo ciak di Ahsoka è stata battuto, di fatto si apre un nuovo mondo su Guerre Stellari con la prossima serie televisiva americana sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni per Disney+. Fa parte del franchise di Star Wars, uno spin-off della serie The Mandalorian con il personaggio Ahsoka Tano di quella serie e altri media di Star ... Leggi su computermagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Non sarà più quello di una volta, quello della prima trilogia, che poi ha avuto un prima, un dopo, tutti contraddistinti da nomination per gli Academy Awards, maè sempre, in ogni sua sfaccettatura.– Adobe StockL’ultima in ordine cronologia è una serie le cuisono appena iniziate. Il primo ciak diè stata battuto, di fatto si apre un nuovo mondo su Guerre Stellari con la prossima serie televisiva americana sviluppata da Jon Favreau e Dave Filoni per. Fa parte del franchise di, uno spin-off della serie The Mandalorian con il personaggioTano di quella serie e altri media di...

