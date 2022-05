Sparatoria in un supermercato a Buffalo: 'suprematista bianco' uccide 8 persone e trasmette live sul web (Di sabato 14 maggio 2022) Almeno otto persone sono morte in una Sparatoria a Buffalo , negli Stati Uniti . Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco in un supermercato della catena Tops, molto popolare nel nord dello stato di ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) Almeno ottosono morte in una, negli Stati Uniti . Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco in undella catena Tops, molto popolare nel nord dello stato di ...

