Salernitana, Bonazzoli: «Perotti non va colpevolizzato, testa alla prossima» (Di sabato 14 maggio 2022) Federico Bonazzoli, attaccante della Salernitana, ha parlato dopo il pareggio dei campani contro l’Empoli: le dichiarazioni Federico Bonazzoli ha parlato a Dazn dopo Empoli-Salernitana. PAREGGIO – «Ci tenevamo a vincere, la gara era aperta a qualsiasi risultato. Ora pensiamo all’Udinese. Sarà una gara in casa e ci giocheremo tutto». DOPPIA CIFRA – «Sono arrabbiato perché potevo fare meglio. Potevo aiutare di più la squadra e mi dispiace». RIGORE – «Diego è un fenomeno e meritava di tirarlo lui. Sbagliamo tutti, non va colpevolizzato nessuno, ora abbiamo un’altra chance». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Federico, attaccante della, ha parlato dopo il pareggio dei campani contro l’Empoli: le dichiarazioni Federicoha parlato a Dazn dopo Empoli-. PAREGGIO – «Ci tenevamo a vincere, la gara era aperta a qualsiasi risultato. Ora pensiamo all’Udinese. Sarà una gara in casa e ci giocheremo tutto». DOPPIA CIFRA – «Sono arrabbiato perché potevo fare meglio. Potevo aiutare di più la squadra e mi dispiace». RIGORE – «Diego è un fenomeno e meritava di tirarlo lui. Sbagliamo tutti, non vanessuno, ora abbiamo un’altra chance». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : Federico #Bonazzoli (10 reti in questo campionato) è il 3° calciatore ad andare in doppia cifra di gol in una singo… - SkySport : EMPOLI-SALERNITANA 1-1 Risultato finale ? ? #Cutrone (31') ? #Bonazzoli (76') ? ? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Empoli-Salernitana 1-1, Bonazzoli risponde a Cutrone ma Perotti sbaglia il rigore - Mediagol : Empoli-Salernitana 1-1, Bonazzoli risponde a Cutrone ma Perotti sbaglia il rigore - sportface2016 : Empoli-Salernitana, #Bonazzoli: “Desideravamo vincere a tutti i costi, ora pensiamo all’Udinese” -