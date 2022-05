Roma-Venezia 1-1: lagunari in B ma con orgoglio. Shomurodov regala 1 punto a Mourinho (Di sabato 14 maggio 2022) Uno a uno, è questo il risultato del match Roma-Venezia. Nella sfida della 37ª giornata di Serie A, Mourinho sorride grazie al gol di Shomurodov che risponde alla rete di Okereke. Laginari in B ma ma con orgoglio Leggi su mediagol (Di sabato 14 maggio 2022) Uno a uno, è questo il risultato del match. Nella sfida della 37ª giornata di Serie A,sorride grazie al gol diche risponde alla rete di Okereke. Laginari in B ma ma con

