Pinto: “Esperienza in Italia? Condivido cose con persone come Massara e Maldini” (Di sabato 14 maggio 2022) Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha parlato della sua Esperienza in Italia, citando i dirigenti del Milan Frederic Massara e Paolo Maldini Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) Tiago, direttore generale della Roma, ha parlato della suain, citando i dirigenti del Milan Frederice Paolo

Advertising

Danielee1899 : RT @MilanNewsit: Tiago Pinto: 'Questa esperienza mi permetta di imparare e condividere tante cose con persone come Maldini e Massara' https… - andmargheritoni : RT @MilanNewsit: Tiago Pinto: 'Questa esperienza mi permetta di imparare e condividere tante cose con persone come Maldini e Massara' https… - PianetaMilan : #TiagoPinto: “Esperienza in Italia? Condivido cose con persone come #Massara e #Maldini” #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Tiago Pinto: 'Questa esperienza mi permetta di imparare e condividere tante cose con persone come Maldini e Massara… - MilanNewsit : Tiago Pinto: 'Questa esperienza mi permetta di imparare e condividere tante cose con persone come Maldini e Massara' -