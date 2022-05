No all’inceneritore di Roma a Santa Palomba: oggi presidio e raccolta firme sulla Via Ardeatina (Di sabato 14 maggio 2022) No all’inceneritore. Continua la levata di scudi dei cittadini e dei Comuni dell’hinterland di Roma Capitale per contrastare il progetto del termovalorizzatore di Roma promosso dal Sindaco Gualtieri che, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe essere ubicato a Santa Palomba. E oggi, in tal senso, si è svolto un presidio per raccogliere le firme contro l’impianto. La raccolta firme contro il termovalorizzatore di Roma L’evento, iniziato alle 16.30, si è svolto davanti al Bar Fabiani sulla Via Ardeatina. A sostenere l’iniziativa c’è il Movimento 5 Stelle, presente con diversi esponenti. Tra questi l’ex Sindaco di Roma Virginia Raggi e il Primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 14 maggio 2022) No. Continua la levata di scudi dei cittadini e dei Comuni dell’hinterland diCapitale per contrastare il progetto del termovalorizzatore dipromosso dal Sindaco Gualtieri che, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe essere ubicato a. E, in tal senso, si è svolto unper raccogliere lecontro l’impianto. Lacontro il termovalorizzatore diL’evento, iniziato alle 16.30, si è svolto davanti al Bar FabianiVia. A sostenere l’iniziativa c’è il Movimento 5 Stelle, presente con diversi esponenti. Tra questi l’ex Sindaco diVirginia Raggi e il Primo ...

fattoquotidiano : Il M5S raccoglie firme contro l’inceneritore di Roma (e pensa all’azione legale). Il consigliere Ferrara: “Pronto a… - fattoquotidiano : NO ALL'INCENERITORE L'iniziativa dei consiglieri pentastellati nei quartieri. Ferrara: 'Pronto a incatenarmi al ca… - CorriereCitta : No all’inceneritore di Roma a Santa Palomba: oggi presidio e raccolta firme sulla Via Ardeatina - CarlottaIarra : RT @RossellaMuroni: Termovalorizzatore è un eufemismo italiano, si chiama #inceneritore. È scelta tardiva nessuna città europea lo sta face… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Due ore faccia a faccia per dirsele, innanzitutto, sulle armi all’Ucraina e sull’inceneritore a Roma. Ma anche per rag… -