MotoE | Le Mans | prima vittoria per Casadei in Gara 1 | brivido per Torres - News

(Di sabato 14 maggio 2022) Dopo 21 gare inè arrivata lain carriera per Mattia, che già ieri aveva centrato la E - Pole. Dominatore dall'inizio alla fine, l'italiano del team Pons ha approfittato ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto3 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14,… - SkySportMotoGP : ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14,… - SkySportMotoGP : ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto2 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14,… - EpaddockIT : GP di Francia della MotoE ?? Casadei vince gara 1 Sul circuito di Le Mans, il pilota italiano ottiene la sua prima… - gponedotcom : Mattia Casadei conquista la prima vittoria in carriera in MotoE davanti a Dominique Aegerter e Hikari Okubo, 4° Mat… -

Dopo 21 gare inè arrivata la prima vittoria in carriera per Mattia Casadei , che già ieri aveva centrato la E - Pole. Dominatore dall'inizio alla fine, l'italiano del team Pons ha approfittato dell'incidente ...Dominique Aegerter salito sul podio nella prima prova del weekend dellea Le. Il rossocrociato stato battuto solo dall'italiano Mattia Casadei, che lo ha preceduto di 0'826, mentre al terzo posto si piazzato il giapponese Hikari Okubo. Per il bernese si tratta ...Un impeccabile Mattia Zannoni si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Francia, secondo round del Mondiale di MotoE 2022. Sul tracciato di Le Mans (baciato anche oggi da sole pieno e temperature pre ...Cinque le Ducati nelle prime dieci posizioni della griglia di partenza del GP di Francia di MotoGP che si corre domenica sul circuito di Le Mans. Davanti a tutte le moto ufficiali di Borgo ...