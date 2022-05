Moto3 | risultati FP3 GP Francia 2022 | Dennis Foggia si conferma il più veloce davanti a Guevara | 7° Migno

(Di sabato 14 maggio 2022)centra l’en plein e, dopo aver firmato il miglior tempo nelle due sessioni di prove libere andate in scena ieri, siil più rapido del lotto anche nelle FP3 di Le Mans valevoli per il Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il romano del Team Leopard ha fermato il cronometro stamattina in 1’41?710, quindi a soli tre centesimi dalla prestazione del venerdì pomeriggio, precedendo comunque di 66 millesimi il temibile spagnolo Izan(Team Aspar) e di 261 il compagno di squadra giapponese Tatsuki Suzuki. Ottima quarta piazza a 379 millesimi dalla vetta in questo turno per l’iberico Carlos Tatay, subitoai connazionali Jaume Masià (5° a 0.403) e Xavier Artigas (6° a 0.409). Settimo ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del Team #Leopard ha preceduto #Guevara e #Suzuki - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del Team #Leopard ha preceduto #Guevara e #Suzuki - - sportli26181512 : Moto3, GP Francia. I risultati delle prove libere: 1° Foggia, 6° Migno: Dopo le prime due sessioni di prove a Le Ma… - OA_Sport : #Moto3, risultati FP2 #FrenchGP 2022: Dennis #Foggia fa il vuoto a Le Mans, 6° #Bartolini davanti a #Migno, #Garcia… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del Team #Leopard ha preceduto @IzanGuevara28 e @TatsukiSuzuki24 - htt… -

...qui in ombra (quante cadute nella prima parte della stagione per il campione in carica della). "per carenza di". Moto2, la classifica combinata dopo le Libere 2:, la classifica combinata dopo le Libere 2Moto3 Gp Francia Prove Libere 3 – Continua il dominio di Dennis Foggia che dopo essersi aggiudicato le prime due sessioni del Gran Premio di Francia classe Moto3, settima tappa del Motomondiale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Premio di Francia 2022 per la Moto3! Dopo un primo approccio nell ...