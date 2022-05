Mina Settembre di nuovo in tv: quando torna la fiction con Serena Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) Questa estate Serena Rossi torna a vestire i panni di Mina Settembre. quando rivedremo l’assistente sociale su Rai 1 L’assistente sociale Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, presidierà, nuovamente, il palinsesto di Rai Uno. Serena Rossi interpreta Mina Settembre (Fonte: Instagram)La seconda stagione della serie, incentrata sulle vicende dell’assistente sociale Mina Settembre, si farà. In attesa, dunque, di vedere le nuove puntate, i vertici di Rai Uno hanno scelto di mandare in replica la prima stagione della serie televisiva. La prima puntata dello sceneggiato è stata trasmessa il 17 ... Leggi su vesuvius (Di sabato 14 maggio 2022) Questa estatea vestire i panni dirivedremo l’assistente sociale su Rai 1 L’assistente sociale, interpretata da, presidierà, nuovamente, il palinsesto di Rai Uno.interpreta(Fonte: Instagram)La seconda stagione della serie, incentrata sulle vicende dell’assistente sociale, si farà. In attesa, dunque, di vedere le nuove puntate, i vertici di Rai Uno hanno scelto di mandare in replica la prima stagione della serie televisiva. La prima puntata dello sceneggiato è stata trasmessa il 17 ...

Advertising

gjngerhead : Passata davanti al “carcere” di sea out vedo macchine per set cinematografici dico ecco qua invece era il set di Mina Settembre ?? - el100moscow : @NientedspeciaIe ho letto alcuni titoli forse mina settembre potrei pensarci - nuvoledidr4go : sto facendo l’ennesimo rewatch di Mina Settembre andrò avanti così fin quando la Rai non annuncia la seconda stagione - carmelita_fan : RT @trashastrale: Una domenica da #BigShow a 8.3% su Canale 5, fa del 13.7% della puntata di chiusura di #noneladurso (dopo 76 fatte), un s… - Gio55981465 : RT @trashastrale: Una domenica da #BigShow a 8.3% su Canale 5, fa del 13.7% della puntata di chiusura di #noneladurso (dopo 76 fatte), un s… -