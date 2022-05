Il caso di Elisabetta Franchi dovrebbe far riflettere su come in Italia si scelgono gli imprenditori – eroi speaker

(Di sabato 14 maggio 2022) Nelle scorse ore un giudice del lavoro di Bologna ha di fatto sancito che la Betty Blue, l’azienda di, ha assunto una condotta “antisindacale”. Proviamo a spiegare meglio cosa è accaduto: già negli scorsi mesi la Filcams Cgil si era rivolta alla Giustizia perché nell’azienda già vi era uno stato di palpabile tensione: il tutto sembra essere legato al ricorso allo straordinario obbligatorio dei dipendenti, senza preventivo accordo né con lo stesso dipendente né con le rappresentanze sindacali. Per quello che ci è dato comprendere dalle carte e dalla pronuncia del giudice Chiara Zompi, la situazione è più o meno la seguente: l’azienda ricorreva allo straordinario non concordato*, i dipendenti rifiutavano (?), l’azienda inviava formali contestazioni disciplinari, i dipendenti proclamano nel novembre 2021 uno sciopero ...

