Formula E, E-Prix Berlino: Mortara conquista la prima pole in carriera (Di sabato 14 maggio 2022) La finale per la pole position al Tempelhof di Berlino per l'E-Prix in terra tedesca, prima delle due tappe nella capitale, è vinta da Edo Mortara che conquista la prima pole in carriera in Formula E al 52° tentativo. L'italo-svizzero, dopo aver battuto Lotterer e Da Costa, ha la meglio anche su Sims che era sicuro di aver agguantato il primo posto in griglia di partenza, ma poi è stato beffato per questione di millesimi. Il britannico, poco prima, era stato protagonista di un super tempo in semifinale, dove aveva battuto Jean-Eric Vergne registrando lo stesso tempo al millesimo col francese. Il pilota due volte campione del mondo partirà quindi dalla seconda fila, in quarta casella, al fianco del ...

